Mitsubishi Materials apre nuovo centro tecnologico a Stoccarda

(Teleborsa) - Un centro dove sviluppare tecnologie e soluzioni su misura., riferimento mondiale nello sviluppo e produzione di materiali, rivestimenti ed utensili di precisione,Dedicato all'ideazione di soluzioni tecnologiche nei, si tratta del settimo Solution Center nel mondo, il secondo in Europa dopo quello di Valencia, che si aggiunge alle sedi giapponesi di Saitama e Gifu e a quelle negli Stati Uniti e in Asia (Tianjin e Bangkok).In occasione dell'inaugurazione, il gruppo nipponico ha, creando così un network globale.Grazie a, l'MTEC di Stoccarda sarà il cuore strategico per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative al servizio delle singole necessità dei clienti: qui sarannodedicati al settore automotive, medicale e aerospace."L'MTEC di Stoccarda vuole essere il nuovo punto di riferimento per soddisfare le esigenze tecnologiche dei clienti e partner europei - dichiara, presidente MMC Hardmetal Europe Holdings - Il centro sarà un luogo di open innovation e di sviluppo tecnologico, dove ideare nuove soluzioni e crescere insieme ai nostri clienti"."Abbiamo fortemente voluto questo Solution Center a Stoccarda perché alcuni dei nostri clienti più importanti, come Boeing o Rolls-Royce nel settore aerospaziale, utilizzano esattamente queste macchine. Ciò ci permette di testare con più facilità e precisione le strategie di lavorazione elaborate su misura per loro", ha aggiunto, General Manager MMC Italia.