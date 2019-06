Proposta per dedicare aeroporto di Vienna a Lauda

(Teleborsa) - Dopo l’aeroporto di Salisburgo, intitolato a, il governo e le autorità aeronautiche austriaci potrebbero decidere di comune accordo di dedicare lo scalo della capitale, attualmente conosciuto come, al campione di formula uno e fondatore di compagnie aeree, recentemente scomparso all’età di 70 anni.A farsene promotore è stato, ex ministro delle infrastrutture austriaco, il quale vorrebbe che accostasse il nome di Lauda al principale aeroporto del Paese, su cui i suoi aerei hanno operato per decenni. L’attuale acronimo VIE, con cui viene identificato il Vienna International Airport, potrebbe mutarsi in NLA (). Si tratterebbe del primo caso di un aeroporto intitolato a uno sportivo che, nel caso di Niki Lauda, è stato anche appassionato di volo e imprenditore nel campo dell’aviazione civile. Quindi con un nesso preciso.