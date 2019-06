Tria sull'economia: "Oggi meglio di ieri. In arrivo Piano per il Mezzogiorno"

(Teleborsa) - Il, a Napoli, commenta il, rispetto al quale si esprime con cauto ottimismo, e conferma l'esigenza di un Piano per il Sud."La situazione a livello internazionale ed europeo non va tanto bene e mi pare che la governance globale abbia dei problemi anch'essa", ha affermato Tria, precisando di non esser pessimista e ricordando che. "Siamo cresciuti e, anche se si cresce allo 0,1%, non stiamo peggio di ieri ma stiamo meglio".Il Ministro ha parlato anche dei conti pubblici, affermando che con Bruxelles "si aprirà un negoziato" e ricordando che "più cresce l'economia, più non c'è bisogno di sforare niente".Affrontato anche il, con Tria che, che punti a raccogliere tutti i provvedimenti fatti sinora. "Un accatastarsi di provvedimenti tutti buoni, ma non collegati gli uni con gli altri. Abbiamo tante risorse, ma mai come parte di un piano".