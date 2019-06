Segno meno per l'indice dei titoli bancari in Italia (-0,89%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 7.542,5 di 68,04 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 88, dopo che in principio era 88.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,86%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,25% sui valori precedenti.