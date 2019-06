Wall Street apre bene galvanizzata dagli aiuti promessi dalla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, galvanizzata dallada parte della Fed, confermata ieri dal Presidente Jerome Powell . Questo mood sta condizionando il mercato che quindi haA new York, l'indicesale dello 0,51% a 25.460,28 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata lunedì scorso; scatto in avanti anche per lo, che arriva a 2.816,39 punti. Buona la prestazione del(+0,87%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,43%),(+0,71%) e(+0,59%).del Dow Jones,(+2,35%),(+1,69%),(+1,52%) e(+1,19%).Le più forti vendite su, che apre le contrattazioni a -2,12%.Tra i(+2,35%),(+2,11%),(+2,08%) e(+1,95%).la peggiore è, che segna un -1,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.