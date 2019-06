Al clou l’edizione record di Connect 2019

(Teleborsa) - L’edizione 2019 di, il forum internazionale dell’aviazione commerciale che riunisce fino al 7 giugno il gotha delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuali, sarà ricordata per la quota record di partecipazione e la rete di relazioni che possono preludere ad accordi e sono la premessa per capitalizzare intese finalizzate all’apertura e all’espansione delle rotte.Una kermesse multilingue, come solo la periodica conferenza mondiale sugli slot, con oltre 600 partecipanti in rappresentanza di 70 compagnie aeree e, in particolare, 250 gestori aeroportuali che affollano la passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy a. Occasione di prestigio e vetrina per, la società di gestione dell'aeroporto Mameli di Elmas, impegnata a uscire dai vincoli del turismo stagionale per avviare una espansione del network che molto dipende dall’incremento della capacità della pista di volo, attualmente limitata a 14-16 movimenti orari. Da Cagliari si punta alle connessioni con i Paesi arabi del Golfo Persico, il Medio Oriente e il nord Africa.