Brillante il listino americano

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.826,15 punti. In denaro il(+0,76%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,14%),(+1,38%) e(+1,12%). Il settore, con il suo -1,08%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,84%),(+2,16%),(+1,96%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+4,26%),(+3,16%),(+3,11%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.In caduta libera, che affonda del 2,28%.