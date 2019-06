Cathay Pacific presenta il nuovo A350-1000 che collega giornamente Roma e Hong Kong

video servizio

video intervista

(Teleborsa) -. Il battesimo oggi al gate d'imbarco dello scalo romano alla presenza di rappresentanti della compagnia aerea di Hong Kong e di Aeroporti di Roma. Alla cerimonia ufficiale di taglio dle nastro, Country Manager Italia e Spagna di Cathay Pacific, e, Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma."Crediamo molto nelle potenzialità del mercato italiano e l’aumento di capacità che ci porterà il volo giornaliero operato con questo aeromobile è una risposta alla crescente richiesta che proviene in particolare dai nostri clienti di Roma e del Centro-Sud Italia", ha affermatonel dare ufficialmente il via ai voli operati con questo aeromobile.Per la prima volta, lo scalo romano ha visto sulle proprie piste il, uno dei più moderni eofferto ai passeggeri grazie anche alla maggiore silenziosità in cabina. Maggiore spazio nelle tre cabine di Business (46 posti), Premium Economy (32 posti) ed Economy Class (256 posti) ecaratterizzano il nuovo A350-1000. Il nuovo sedile di Economy, inoltre, vede un poggiatesta completamente rinnovato per offrire la possibilità di riposare al meglio durante il volo, e il monitor HD da 11.1’’, per garantire ai passeggeri una fruizione migliore dei contenuti offerti dal sistema di intrattenimento di bordo. Il nuovo velivolo si distingue anche per laSecondo Federico Scriboni di ADR, la scelta di Cathay Pacific di investire sullo scalo romano "è la conferma del, sempre più attrattivo a livello internazionale per passeggeri e compagnie aeree, e l’hub in assoluto più apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport Council International". In Una intervista a Teleborsa, il manager di Aeroporti di Roma ha parlato anche delle aspettative per questa estate.Il nuovo aeromobile A350-1000, hub della compagnia asiatica. Già operativo su altre rotte (tra le quali Washington DC, Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Manchester e Zurigo), il nuovo aeromobile: un segnale importante dei continui investimenti della compagnia di volo per offrire ai propri passeggeri una delle flotte più giovani e all’avanguardia al mondo.Per offrire ai propri passeggeri il massimo del comfort, a terra come a bordo,: i passeggeri di Business e i soci Marco Polo Club (a partire dal livello Silver) ricevono infatti l’invito alla lounge al momento del check-in, per un’esperienza ancora più confortevole nello scalo romano. Situata al secondo piano dell’area di imbarco E per i voli extra - Schengen, Plaza Premium Lounge offre oltre 1.000 metri quadrati di comfort, con postazioni adatte al relax e al business, un buffet con cucina espressa e a vista e un esclusivo spazio con stanze doccia.