Dazi, nulla di fatto tra Usa e Messico: prosegue negoziato

(Teleborsa) -nel corso dell'incontro allatra le delegazioni diche non ha portato, dunque, ad alcun accordo inIl, ma sulla vicenda pende la minaccia del presidentedi colpire immediatamente tutti i beni importati con dazi del. Non solo: l'amministrazione statunitense ha anche minacciato di alzare, progressivamente, i dazi fino alentro ottobre se ilnon porrà rimedio al flusso illegale di immigrati. Laancora non c'è, ma siNelle trattative sono stati fatti, ha twittatoottolineando che riprenderanno nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno.- Se nessun accordo sarà raggiunto,e saliranno gradualmente. "Più saliranno i dazi, maggiore sarà il numero di società che si sposteranno negliafferma il Presidente Usa.Anche il Ministro degli Esteri messicanoha confermato che il negoziato andrà avanti. Con il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, "abbiamo avuto una riunione cordiale, in cui ognuna delle parti ha difeso il suo punto di vista., ha concluso.