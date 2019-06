Il comparto utility in Italia viaggia molto alto (+1,61%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Terna

Enel

Italgas

listino milanese

IREN

Acea

Ftse SmallCap

Ternienergia

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,61%, dopo la chiusura di ieri a quota 31.670,5.L'intanto guadagna l'1,40%, dopo un inizio di seduta a quota 318.Nel, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,93%.In luce, con un ampio progresso dell'1,83%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,54%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,51%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,06%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo dell'8,11%.