Maire Tecnimont, aggiudicato contratto EPC in Angola da parte di Eni

(Teleborsa) -annuncia che la propria controllata KT –ha ricevuto l'aggiudicazione di un(Engineering, Procurement and Construction)ha in essere con Sonangol un accordo di cooperazione per la realizzazione dei progetti di ammodernamento della Raffineria di Luanda.Il contratto siglato possiede une risulta essere il cuore della realizzazione dell'accordo di cooperazione tra ENI e Sonangol. Il lavoro prevede attività di Engineering, Procurement e Construction per due unità di processo di raffinazione. Nel dettaglio un Naphtha Hydrotreater, comprensivo della sezione "Splitting" della nafta trattata e un Reformer Catalitico.Inoltre, presenti all'interno del progetto anche alcune, oltre che i necessari "tie-ins" per l'integrazione con la raffineria esistente. Grazie a queste nuove unità, che vedranno l'avvio a testare tra circa 2 abbi dalla partenza del piano, sarà possibileche passerà da 280 a 1.100 tonnellate/giorno. Il risultato stimatocomplessivo. A causa di questi fattori, il progetto risulta essenziale nell'ambizioso obiettivo nazionale di raggiungere l'autonomia nell'approvvigionamento dei carburanti.del Gruppo Maire Tecnimont,, ha commentato: "Questa aggiudicazione rafforza la nostra relazione con un cliente prestigioso come ENI, grazie al nostro orientamento tecnologico volto a migliorare la capacità e la sostenibilità ambientale nei processi di trattamento degli idrocarburi. Inoltre,".