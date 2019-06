Saipem, Conte su contratto Mozambico: "Conferma successo imprese italiane all'estero"

Saipem

(Teleborsa) -commenta con una certa, la cui aggiudicazione è stata formalizzata ieri dalla engineering company italiana. Un contratto da 6 miliardi di dollari di cuidetiene una quota lavori e che conferma la strategicità ed il posizionamento della società sui segmenti più redditizi come quello del GNL "Aggiudicato a Saipem un importante contratto da sei miliardi di dollari per la costruzione di un impianto di gas naturale GNL Anadarko in Mozambico. Unsostenute dal nostro Governo", commenta con un tweet il Presidente del Consiglio all'indomani dell'annuncio che ha fatto volare le azioni di Saipem in Borsa.Frattanto, ila 4,102 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,145 e successiva a 4,224. Supporto a 4,066.