Il comparto tecnologico a Milano marcia in positivo (+1,41%), seduta effervescente per TAS

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 53.977,4 con un incremento di 756,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 512, dopo aver avviato la seduta a 505.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, scambia in profit, che lievita dell'1,45%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,62% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,24%.Decolla, con un importante progresso del 3,92%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,99%.