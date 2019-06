La Borsa di New York corre dopo dato occupati USA

Dow Jones

(Teleborsa) -, che trova il risvolto positivo del, scommettendo su unda parte della Fed. D'altronde il suo Presidente Jerome Powell nei giorni scorsi ha aperto la porta a misure di sostegno all'economia. A New York apre bene il Nyse, che mostra un guadagno dello 0,73% sul, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea loguadagna lo 0,75% a 2.864,94 punti. Positivo il(+1,08%), come l'S&P 100 (0,9%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,29%),(+0,97%) e(+0,94%).Tra i(+2,33%),(+1,67%),(+1,43%) e(+1,34%).Fra i più forti ribassi si segnala, che avvia la seduta con un -2,12%.(+3,70%),(+3,67%),(+2,37%) e(+2,33%).Le più forti vendite su, che apre le contrattazioni a -2,21%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.