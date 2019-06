Vola il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+1,72%), exploit di Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

grande capitalizzazione

Juventus Fc

mid-cap

Autogrill

bassa capitalizzazione

Grandi Viaggi

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,51%, dopo la chiusura di ieri a quota 174.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 782,8 punti dopo un inizio di giornata a quota 45.804,4.Tra le azioni italiane adell'indice viaggi e intrattenimento, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,10%.Tra leitaliane, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,62%.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, ottima performance per i, che scambia in rialzo del 2,61%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,99%.