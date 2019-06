Wall Street chiude ancora positiva grazie a sostegno banche centrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA per il terzo giorno consecutivo, grazie ad un apprezzamento dell'euro conseguente alle decisioni assunte dalla BCE. A New York, l'indicechiude in aumento dello 0,71%, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.843,49 punti. In rialzo il(+0,76%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,73%),(+1,13%) e(+1,09%).del Dow Jones,(+2,62%),(+1,84%),(+1,73%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,12%.Tentenna, che cede lo 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+7,86%),(+4,76%),(+2,80%) e(+2,66%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,15%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.