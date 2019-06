Disagio sociale in calo ma è solo frutto dell'inflazione che ristagna

(Teleborsa) -, per effetto soprattutto della, che rispecchia il rallentamento dell'economia, mentre non c'è alcun miglioramento sul fronte del mercato del lavoro. Lo rileva l'ultima indagine congiunturale di, secondo cui il"Questa situazione secondo Confcommercio - riflette la debolezza del quadro congiunturale che non riesce a produrre effettivi miglioramenti nel mercato del lavoro".Dalla fine del 2018 l'indicatore, dopo alcuni mesi di ridimensionamento legati ad una evoluzione più contenuta dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, sembra essersi sostanzialmente stabilizzato. Ad aprile ilrispetto al mese precedente e in diminuzione di sette decimi nel confronto con lo stesso mese del 2018. Il dato è sintesi di una stabilità del numero di occupati (-2mila) e delle persone in cerca d'occupazione (+5mila). Nel confronto con aprile 2018 si conferma la moderata tendenza positiva, con una variazione di 56mila unità nel numero di persone occupate ed un calo di 200mila disoccupati. A completare il quadro si evidenzia come ad aprile 2019 lesianonel confronto annuo. Nel primo quadrimestre dell'anno si conferma un andamento meno favorevole rispetto ai periodi precedenti, con un incremento dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. In termini di ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA si rileva, ad aprile, una situazione di stabilità in termini congiunturali ed una lieve diminuzione su base annua. Dal lato deglia fronte di una sostanziale invarianza in termini congiunturali, su base annua si conferma la tendenza all'aumento. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad unao e a una diminuzione di sei decimi su base tendenzialeNello stesso mese isu base annua, in rallentamento rispetto all'1,5% di marzo.