FCA corre e ritrova quota 12 euro. Bene settore auto su revoca minaccia dazi Messico

Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,71% in un settore auto ben comprato anche a livello europeo dopo lasulla minaccia di nuovi dazi alle importazioni del Messico Il Gruppo automobilistico italo-americano ha ritirato la scorsa settimana la proposta di merger con i francesi dopo il CdA di Renault si era chiusa con un nulla di fatto: un rinvio sollecitato dallo Stato francese, azionista della casa d'oltralpe. Ilancora una volta aveva espresso perplessità sulle nozze e l'esigenza che vi fossero adeguate garanzie per la Francia.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,05 Euro. Supporto a 11,91. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,18.