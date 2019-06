Giornata positiva per l'indice del settore costruzioni italiano (+1,85%), si concentrano gli acquisti su Panariagroup

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto ilIlha aperto a quota 29.482, con un'impennata dell'1,85% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 434, dopo aver esordito a 432.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,38%.Tra leitaliane, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,09%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,00% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,80%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,98%.