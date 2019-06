Gli Italian Open Championships di Grosseto portano a casa 10 record mondiali

(Teleborsa) - Si sono svolti lo scorso weeekend gli, dal 7 al 9 giugno 2019, presso lo, che aveva già ospitato l'evento nel 2016 e nel 2013. La sesta tappa stagionale del circuito, che si è chiusa con ben, ha visto la presenzaprovenienti da 38 nazioni, di cui cui 67 italiani e ben 294 stranieri. Notevoli le cifre di adesione con più di 500 persone provenienti dall'estero, considerando anche tecnici, dirigenti e accompagnatori.Fra gli atleti in gara gliche hanno partecipato agli ultimi Europei di Berlino 2018. Fra le campionesse mondiali e paralimpiche presenti(Anthropos Civitanova) nel lancio del disco F11 e(Fiamme Gialle) nel salto in lungo T63, che ha regalato un, 9 centimetri in più del precedente primato. Fra i record anche quello di(Paralimpico Difesa) nel getto del peso F62,(Veneto Special Sport) che si conferma recordman tricolore nella corsa in carrozzina T54. La manifestazione si era aperta con il record mondiale di(Sempione 82), con un 400 da primato per la categoria T63.Presenti anche i campioni europei in carica(Fiamme Azzurre, lancio del disco F11) e(Paralimpico Difesa, getto del peso F33) e star internazionali di grande fama, come lo statunitense, pluricampione mondiale nei 100 T11, l’algerino, oro alle Paralimpiadi nei 1500 T13 con un tempo più veloce rispetto alla finale olimpica, e, portabandiera bielorusso ai Giochi di Rio.Alla presentazione ufficiale del Grand Prix presso la sala consiliare del Comune di Grosseto, il, il quale ha dichiarato: "Siamo felici di questo ritorno a Grosseto che ci permette di capitalizzare quanto seminato negli anni precedenti e culminato con gli Europei del 2016"."È un onore e una grande soddisfazione per Grosseto accogliere una manifestazione così importante dal punto di vista sportivo", ha affermato il, aggiungendo che questa manifestazione rappresenta "l’occasione per mostrare al mondo quanto Grosseto sia una città ospitale e appassionata di sport"."Questi atleti sono la prova che con l’impegno costante, lo spirito di sacrificio e soprattutto tanta passione, nessun obiettivo è mai precluso a priori", ha affermatoPer tutta la manifestazione, loha messo in esposizione, oltre al merchandising federale e modelli di carrozzina versatile e di RaceRunning, i disegni dei bambini dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3 che hanno partecipato al, società del Gruppo ADR dedicata al servizio per i passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità, è stataper accogliere le delegazioni di sportivi. Gli addetti hanno coadiuvato ilsullo scalo degli atleti e ladelle loro attrezzature sportive.