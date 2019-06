Italiaonline lancia Libero SiFattura, gestionale per professionisti e partite IVA

Italiaonline

(Teleborsa) -aggiunge al suo bouquet di offerta uno strumento utile e completo, pensato per agevolare il lavoro del professionista nella gestione amministrativa del suo business. Si chiama, servizio che si rivolge a liberi professionisti e partite IVA, offrendo loro un gestionale amministrativo completo che semplifica l'esercizio della contabilità.Libero SiFattura include funzionalità indispensabili come generazione, invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche, ma va oltre completando il pacchetto con ulteriori strumenti per agevolare la gestione amministrativa dell’imprenditore: emissione di fatture ricorrenti, solleciti di pagamento automatici, gestione e visualizzazione dell’incassato e delle fatture ancora da incassare, condivisione dell’ambiente con il commercialista, produzione automatica della prima nota per il commercialista, previsionale IVA per sapere in tempo reale quanto si dovrà versare, cash flow per avere visibilità (anche futura) della liquidità sul conto corrente sulla base delle fatture emesse e ricevute con scadenza futura.Punto di forza di Libero SiFattura è la sua semplicità di utilizzo. Lo strumento è pensato per agevolare l’utente riducendo al minimo i possibili errori con automatismi e utilities che rendono SiFattura uno strumento in grado di agevolare tutti coloro che gestiscono un'attività in proprio.