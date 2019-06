FCA-Renault, per ministro Trasporti Francia fusione "non chiusa"

(Teleborsa) - Sembra allargasi il coro di chi in Francia vede come una buona opportunità la fusione tra i gruppi automobilistici FCA e Renault.L'ultimo ad esprimersi sulla questione è ilche ai microfoni di BFM TV ha detto: "La partita non è chiusa".Alla domanda del giornalista Jean-Jacques Bourdin, se i colloqui per una fusione siano tramontati, il titolare del dicastero ha risposto: "Penso non siano chiusi".Le parole del ministro dei Trasporti seguono il commento rilasciato dal collega alle Finanze, Bruno Le Maire , il quale nei giorni scorsi aveva sottolineato che una fusione tra FCA e Renault rimane una "". Il Gruppo automobilistico italo-americano ha ritirato la scorsa settimana la proposta di merger con i francesi dopo che il CdA di Renault si era chiuso con un nulla di fatto: un rinvio sollecitato dallo Stato francese, azionista della casa d'oltralpe