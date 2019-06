Milano positiva con gli altri Eurolistini, torna la bussola di Francoforte

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che proseguono la scia positiva disegnata la vigilia.Gli investitori si interrogano sull'evoluzione delle, mentre sullo sfondo resta ilsui conti pubblici.Sul mercato Forex, l'è stabile su 1,132. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,77%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%. Moderato rialzo per, +0,44% seguita da+0,48%., con il, che avanza a 20.595 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,81%),(+1,54%) e(+1,35%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,06%) e(-0,74%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,12%.Buona performance per, che cresce dell'1,93%.Tra i bancari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,89%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,88%.Giù, invece,, (-4,17%) con il mercato che sembra non aver apprezzato il piano al 2022 annunciato la vigilia dalla società.di Milano,(+5,67%),(+2,43%),(+2,06%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,21%.