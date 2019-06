Piazza Affari: seduta molto difficile per Banca Ifis

Istituto con sede a Venezia

Banca Ifis

FTSE MIB

banca tricolore

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per l', che passa di mano in perdita del 3,18%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,5 Euro. Supporto stimato a 11,12. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)