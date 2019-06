L'indice del settore costruzioni italiano è in territorio positivo (+1,44%), guizzo positivo per Buzzi Unicem

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Salini Impregilo

Cementir

Carel Industries

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 29.272,5, in crescita di 422 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 434, dopo aver avviato la seduta a 432.Nel, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,26%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita dell'1,08%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,83%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%.