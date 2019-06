Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo la seduta interlocutoria la vigilia. Sotto la lente degli investitori restano ancora lecosì come le prossime mosse della Fed sui tassi , specie dopo il deludente dato sull'inflazione , che a maggio ha registrato una decelerazione.Sul fronte macroeconomico, nel mese di maggio i prezzi import hanno evidenziato una variazione negativa dello 0,3% , in calo rispetto al rialzo dello 0,2% precedente. Il dato è statoche si era preparato ad una flessione dello 0,2%. Crescono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA , nella settimana terminata l'8 giugno 2019. I "claims" sono risultati pari a 222.000 unità, in aumento di 3 mila rispetto ai livelli della settimana precedente (dato rivisto al rialzo da un iniziale 218 mila). Anche in questo caso il dato è risultato peggiore delle attese degli analisti che erano per un livello di 216.000 unità.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,32% a 26.088,63 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 2.888,3 punti. Poco sotto la parità il(-0,55%); in frazionale progresso lo(+0,29%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,10%) e(+0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,47%),(+1,20%),(+1,03%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Al top tra i, si posizionano(+4,34%),(+1,74%),(+0,97%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,58%.