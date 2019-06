Monnalisa apre un nuovo travel retail shop all'Aeroporto di Istanbul

Monnalisa

(Teleborsa) - Il gruppofesteggia oggi (13 giugno 2019) l'. Il retail costituisce per Monnalisa il canale con la più alta profittabilità, confermando la strategia di crescita perseguita dal brand, sia attraverso un miglioramento delle performance dei 34 pdv (punti vendita) aperti tra il 2016 e il 2018, che per l’apporto dei 14 nuovi DOS (negozi al dettaglio) pianificati quest’anno, di cui Istanbul rappresenta la settima tappa.Il nuovo aeroporto di Istanbul, con aree dello shopping di lusso simili a quelle del Golfo, e un traffico di oltre 200 milioni di passeggeri annui entro il 2025, rappresenta una location d'elezione per l'azienda di abbigliamento e accessori per bambini, che intercetta con la sua offerta high end, la clientela internazionale più esigente.Poco mosso il titolo a Piazza Affari.