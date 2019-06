Il settore beni personali a Milano dà qualche segnale positivo (+0,51%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

media capitalizzazione

Fila

Ftse SmallCap

Titanmet

OVS

Zucchi

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per l', che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del, che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 76.546,5, in recupero dello 0,51%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'viaggia a 1.003 senza sensibili variazioni.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni per la casa, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,87%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,40%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,78%.avanza dell'1,03%.