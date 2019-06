Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia (-0,91%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Fineco

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

media capitalizzazione

Banca MPS

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Banca Profilo

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 7.477, in diminuzione di 68,36 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 86, dopo aver avviato la seduta a 86.Tra le azioni più importanti del comparto bancario di Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,59% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tra i titoli adell'indice bancario, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede, con un ribasso dell'1,38%.