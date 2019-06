Wall Street chiude positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 26.106,77 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.891,64 punti. Leggermente positivo il(+0,51%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,25%),(+1,14%) e(+0,90%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,43%),(+1,72%),(+1,20%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.scende dell'1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,3%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Tra i(+6,40%),(+3,96%),(+3,04%) e(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.