Lufthansa taglia le stime di crescita per il 2019, titolo crolla a Francoforte

Lufthansa

Ryanair

easyJet

DAX30

compagnia aerea tedesca

indice della Borsa di Francoforte

Lufthansa

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 12,44%.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia che la compagnia aerea tedesca ha rivisto al ribasso le proprie prospettive di crescita per l'anno in corso citando la"Il deterioramento dei prezzi in Europa, causato dalla sovraccaricata del mercato e dagli aggressivi concorrenti delle compagnie low cost, stanno mettendo pressione sui rendimenti nel mercato europeo dei voli a corto raggio", spiega la società in una nota.La societàin calo rispetto al. Il risultato viene quindi stimato tra 2 e 2,4 miliardi a fine anno. Lufthansa rivela poi la decisione di accantonare 340 milioni nel primo semestre per un rischio fiscale legato ad un cambio di orientamento, rispetto agli anni precedenti, da parte della Suprema corte fiscale.La scia negativa disegnata dal titolo Lufthansa investe anche le compagnie aereeche stanno cedendo entrambe circa il 5%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 15,26 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 15,92. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 15,02.