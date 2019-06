Piazza Affari chiude cauta con le altre borse europee aspettando il FOMC

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A frenare i mercati europei concorre, comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che annuncerà mercoledì sera le decisioni in materia di tassi d'interesse. In una giornata caratterizzata da pochi spunti focus sui dati macro della settimana, comeche sarà pubblicato domani.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.341,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +253 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,29%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 22.548 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%, come il FTSE Italia Star (-0,2%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,45 miliardi di euro, in calo dell'8,67%, rispetto ai 1,59 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,48 miliardi precedenti.A fronte dei 216 titoli trattati sulla piazza milanese, 110 azioni hanno chiuso in calo, mentre 80 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 26 azioni del listino italiano.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,58%),(+0,51%) e(+0,43%).Nel listino, i settori(-1,77%),(-1,09%) e(-0,81%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,55%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,47%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,10%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,07%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,41%, nonostante l'ingaggio dle nuovo CT.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.