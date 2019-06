Il comparto beni industriali a Milano si è mosso in territorio positivo (+1,93%), slancio per CNH Industrial

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 34.402,9, in aumento di 652,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 875, dopo aver esordito a quota 855.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,72%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,14% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,65%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,15%.Bene, con un rialzo dell'1,89%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,49%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,07%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,77%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,99%.