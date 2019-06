Lieve ribasso per l'indice del settore costruzioni italiano (-0,56%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

Buzzi Unicem

listino milanese

Salini Impregilo

Carel Industries

small-cap

Trevi

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha avviato gli scambi a quota 29.300,2, con un decremento di 165,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 434, dopo aver avviato la seduta a 432.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,59%.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede, con un ribasso dell'1,18%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,84% sui valori precedenti.