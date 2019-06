Unicef-Oms: "Nel mondo 1 persona su 3 senza acqua potabile sicura"

(Teleborsa) -in quella che è una vera emergenza internazionale. È la denuncia contenuta nel rapporto "Lo studio mette in risalto le, risorsa necessaria per la vita umana. Il "mero accesso all'acqua non basta., affermadell'Unicef.Secondo il rapporto,: perSecondo Unicef e Oms, dunque, se "progressi significativi sono stati fatti per l'accesso universale di base all'acqua, ci sono tuttaviadei servizi forniti"."Se l'acqua non è pulita, sicura da bere o è troppo lontana da raggiungere, e se l'accesso ai servizi igienici è limitato, allora non stiano lavorando a favore delle nuove generazioni", ha sottolineato Naylor."Se i vari paesi falliranno negli sforzi per garantire acqua sicura e servizi igienico-sanitari: malattia come diarrea, colera, tifo, epatite A e malattie tropicali dimenticate - ha ricordato, Director Department of Public Health dell'Organizzazione mondiale della sanità - Investire in acqua, sanità e igiene è vantaggioso per la società sotto molteplici aspetti ed è una".