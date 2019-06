Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

energia

sanitario

materiali

finanziario

Boeing

Cisco Systems

Exxon Mobil

Apple

Dowdupont

Nike

Verizon Communication

United Technologies

Incyte

Tesla Motors

Facebook

Biomarin Pharmaceutical

Align Technology

Advanced Micro Devices

Lam Research

Microchip Technology

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, che attende le decisioni della Fed sui tassi. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 26.112,53 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.889,67 punti. Leggermente positivo il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,06%),(+0,91%) e(+0,47%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,94%) e(-0,93%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,22%),(+1,19%),(+0,98%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.scende dell'1,61%.Calo deciso per, che segna un -1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Tra i(+5,31%),(+4,70%),(+4,24%) e(+4,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,43%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,36%.