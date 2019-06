Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane (+1,73%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

bassa capitalizzazione

Eems

Txt E-Solutions

Piteco

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,73%.Intanto l'mostra un +0,09%, dopo un inizio di giornata a 520.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,17%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,22%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,55%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.