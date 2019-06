Wall Street in rally aspettando la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

informatica

energia

beni di consumo per l'ufficio

Boeing

3M

Intel

Nike

Dowdupont

Procter & Gamble

Walt Disney

Xilinx

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Micron Technology

Nxp Semiconductors N V

Regeneron Pharmaceuticals

Cerner

Paypal Holdings

Illumina

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,35% sul; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.917,75 punti. In denaro il(+1,45%), come l'S&P 100 (1,0%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,89%),(+1,72%) e(+1,36%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+5,42%),(+3,05%),(+2,69%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,94%),(+6,29%),(+5,74%) e(+5,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%.scende dell'1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.