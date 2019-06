Wall Street chiude positiva dopo Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

utilities

informatica

materiali

United Health

Walt Disney

Merck & Co

American Express

Dowdupont

Boeing

Nike

JP Morgan

Adobe Systems

Cadence Design Systems

Ulta Beauty

Mercadolibre

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Cognizant Technology Solutions

O'Reilly Automotive

Micron Technology

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 26.504 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.926,46 punti. In moderato rialzo il(+0,42%), come l'S&P 100 (0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,96%),(+0,81%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,47%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,85%),(+1,18%),(+1,03%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,21%),(+3,22%),(+3,06%) e(+2,99%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.scende dell'1,02%.