Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni industriali

informatica

United Technologies

Caterpillar

Cisco Systems

Nike

Dowdupont

United Health

Merck & Co

Alexion Pharmaceuticals

Adobe Systems

Regeneron Pharmaceuticals

Xilinx

American Airlines

Tesla Motors

United Continental Holdings

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, sostenuta dalla fiammata del petrolio e dalla Fed, con ilche avanza a 26.753,17 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.954,18 punti. Positivo il(+0,92%), come l'S&P 100 (1,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,21%),(+1,62%) e(+1,43%).Al top tra i(+2,60%),(+2,34%),(+2,28%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,09%),(+3,74%),(+3,10%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,19%.Crolla, con una flessione del 3,01%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.