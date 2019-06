Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.719,13 punti; sulla stessa linea lo, con chiusura su 2.950,46 punti. Sulla parità il(-0,12%), come l'S&P 100 (-0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,82%),(+0,47%) e(+0,44%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,51%) e(-0,46%).Tra i(+1,84%),(+1,40%),(+0,78%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.(+2,76%),(+2,46%),(+2,30%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,03%.In caduta libera, che affonda del 2,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,64 punti percentuali.