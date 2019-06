Milano-Cortina 2026, Sangalli: "Come Expo vittoria di squadra"

(Teleborsa) - Come già per Expo, la, scelte come sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 , è una vittoria di squadra che avrà un impatto su imprese e sul Paese.È il primo commento di, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio, alla notizia dell'assegnazione all'Italia per i Giochi Olimpici invernali del 2026.. Come accaduto con Expo, le alleanze trasversali rendono possibili i grandi progetti", ha dichiarato Sangalli."Le Olimpiadi invernali 2026e - ha proseguito - Anche l', previsto solo per la Lombardia, potrebbe aumentare a livello nazionale grazie al rafforzamento del brand Italia nel mondo".