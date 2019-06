Snam, accordo fra TEP Energy e ANACI per la riqualificazione energetica

Snam

(Teleborsa) - Importante accordo di collaborazione fra, controllata del gruppoattiva nell'efficienza energetica, e l', associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari. L’obiettivo è ladegli edifici residenziali in Italia.La controllata di Snam e l’associazione degli amministratori di condominio hanno comeil raggiungimento die puntano ad avere, sfruttando le opportunità offerte dagli incentiviattualmente in vigore.Secondo questo accordo,degli amministratori di condominio sui servizi per, nonché ildegli edifici., invece, metteràdi formazione per far conoscere ai propri associati le soluzioni di TEP, che puntano alla riqualificazione energetica finanziando i lavori tramite il risparmio dei consumi e la cessione del credito d’imposta legato all'Ecobonus e Sismabonus."Con questa convenzione rafforziamo la nostra rete di partnership promuovendo i vantaggi dell’efficienza energetica verso la figura chiave dell’amministratore di condominio", commenta, Senior Vice President Energy Efficiency Development di Snam."La partnership con TEP è per noi di grande importanza poiché ci consente di poter efficacemente collaborare con una realtà di assoluto livello, sia in termini di efficienza energetica sia di investimenti nei settori dell’innovazione e della ricerca", spiega il presidente di ANACIGli investimenti dirientrano nel progettovarato nele sostenuto da investimenti perdi euro in sostenibilità, innovazione tecnologica e nuove linee di business legate alla transizione energetica.