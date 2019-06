CNH Industrial acquista altre azioni proprie

CNH Industrial

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie in essere, dal 5 al 12 giugno 2019 inclusi, haper un controvalore pari a 5.748.522,06 euro.A seguito degli acquisti comunicati oggi, 25 giugno, e considerando quelli già effettuati nell'ambito del suddetto programma, l’investimento complessivo ammonta a circa 97,01 milioni di euro per un totale di 10.755.801 azioni proprie ordinarie.Sul listino milanese, nel frattempo, migliora l'andamento diche si attesta a 9,01 euro, con un aumento dello 0,90%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,06 e successiva a 9,2. Supporto a 8,923.