Genagricola, restituita alla comunità la storica tenuta di Ca' Corniani

(Teleborsa) - "Arte e agricoltura insieme per innescare un processo di attenzione e condivisione di un luogo che trascenda il valore geografico, che responsabilizzi la comunità e che cresca negli anni per dare i suoi frutti". Con l'obiettivo di "fare della Cultura la nuova avanguardia dell'agricoltura"realtà che con i suoi 1770 ettari di estensione nell'entroterra di Caorle, in provincia di Venezia, èInaugurato oggi pomeriggio – alla presenza diha portato alla realizzazione di interventi di qualificazione e infrastrutturazione volti a innovare preservando l’identità storico culturale del territorio.Gli interventi si articolano in tipologie "ordinarie", diffuse sul territorio, in collaborazione con la gestione agricola di Genagricola, e in un'azione straordinaria con leche raccontano la ricchezza di quest'area dalla vocazione fortemente agricola e produttiva: un grande tetto dorato per un antico casale abbandonato, una scritta a led che si illumina ad ogni fulmine che cade in Italia (definita dall'artista "la didascalia del cielo"), e, infine, delle sculture ritratto dei cani e dei cavalli che vivono in uno dei poderi.L'identità storico-culturale del luogo è stata valorizzata conquali:(per incentivare la riproduzione delle api) con fioriture scalari per tutto il periodo primaverile-estivo, l'introduzione diper connettere Ca' Corniani con il territorio,Gli edifici di maggior valore storico e simbolico della tenuta,e oggi ospitano installazioni multimediali."La capacità di guardare avanti è il filo conduttore che a Ca' Corniani tiene insieme impresa, territorio e comunità dal 1851 – afferma– . Il progetto di riqualificazione rende oggi Ca' Corniani il simbolo di una campagna rinnovata, in grado di offrire benefici per la collettività e di attrarre anche i milioni di turisti che visitano le nostre spiagge. Con questa nuova chiave di letturaI nostri obiettivi sono quelli di restituire il borgo alla gente, cercare di recuperare vivibilità del posto, e attrarre il turismo complementare" ha conclusoCa' Corniani, oggi appartenente al Gruppo Genagricola – la più estesa azienda agricola italiana con più di 8000 ettari coltivati sul territorio nazionale, oltre 7000 in Romania e più di un secolo di storia alle spalle – , rappresentadando vita alla più grande ed estesa bonifica compiuta in Italia da un soggetto privato.