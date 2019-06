In flessione il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,77%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Azimut

Ftse MidCap

Banca Ifis

Banca Farmafactoring

Tinexta

Ftse SmallCap

Gequity

Conafi

M&C

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha chiuso a quota 87.248,6, in diminuzione dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che si ferma a quota 455.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,12%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,93%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,91%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,89%.Tra le azioni del, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,32%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,56%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,59% sui valori precedenti.