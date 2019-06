Commercio, trattative serrate in vista incontro Trump-Xi al G20

(Teleborsa) - In vista del vertice del, che prenderà il via venerdì 28 giugno, i tecnici del commercio deglie dellastarebbero lavorando per preparare la base di unfra i due Paesi in guerra. Sul punto si sono espresis oggi il segretario al Tesoro statunitense,e del Presidente degli Stati UnitiSecondo"il, siamo fiduciosi per l’incontro fraalin Giappone. Vogliamo sentire che vogliono andare avanti con le trattative, perché credo che un commercio più bilanciato, con un miglioramento dei rapporti con la Cina, farebbero bene ad entrambe le economie".Ma il Presidente americano Donalt Trump tiene il punto e, in un’intervista a Fox News, dichiara che ". "Non stiamo pagando noi, sta pagando la Cina", afferma il leader statunitense, riferendosi chiaramente alla ripercussione negativa sulle aziende e consumatori.