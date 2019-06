Da aeroporti CO2 pari zero entro il 2050

(Teleborsa) - Questa mattina,, l’Associazione dei gestori aeroportuali europei, nel corso dele Assemblea Generale tenutisi a Cipro, ha annunciato ufficialmente la, con cui l’industria aeroportuale europea si impegna a raggiungere un livello di emissioni nette diLa Risoluzione è stata sottoscritta, ad oggi, da, oltre che da diverse Associazioni nazionali dei gestori aeroportuali europei. Per l’Italia alla Risoluzione, supportata direttamente anche da- l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali – hanno aderito:(Aeroporto di Bologna),(Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino),(Aeroporto di Napoli),(Aeroporto di Palermo),(Aeroporto di Milano Bergamo),(Aeroporto di Torino),(Aeroporto di Venezia) e(Aeroporti di Milano Linate e Malpensa). Sulla base degli attuali volumi di traffico negli aeroporti europei, si stima che questo impegno porterà ad eliminare, nel 2050, 3.46 milioni di tonnellate di emissioni annue di CO2.Per Assaeroporti è intervenuta a Cipro il Direttore Generale, avv., la quale ha dichiarato che "i gestori aeroportuali italiani sono da sempre molto sensibili alle tematiche ambientali e fortemente impegnati in azioni tese a favorire una riduzione delle emissioni atmosferiche. Sono diversi infatti gli interventi già realizzati dai nostri aeroporti in tema di sostenibilità ambientale: è aumentato l’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili; sono stati realizzati all’interno dei sedimi impianti fotovoltaici e centrali di cogenerazione o trigenerazione; sono previsti criteri premianti per gli stakeholders che contribuiscono alla sostenibilità ambientale dell’aeroporto insieme al gestore. In tale contesto, diversi aeroporti italiani hanno già ottenuto la certificazione internazionale “” ed ora, con la sottoscrizione della Risoluzione NetZero2050 e con il formale sostegno della nostra Associazione, l’intero sistema aeroportuale si pone un obiettivo ancor più sfidante come quello di raggiungere un livello di emissioni nette di C02 pari a zero, al più tardi entro il 2050.”