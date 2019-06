De Luca annuncia "10mila posti nella pubblica amministrazione per i giovani campani"

(Teleborsa) -. Una notizia importante per la, che arriva direttamente dal presidente della Regione,, ai microfoni di Radio CRC."Tra il 6 e l’8 luglio pubblicheremo un bando per il corso-concorso nell'ambito del Piano per il lavoro pernella pubblica amministrazione della Regione Campania" ha dichiarato il presidente, spiegando che "la data è legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale". Continua, De Luca, parlando della legge sulla mobilità dicendo di “aver aspettato questi giorni per non essere obbligati chiedere se in Italia c’è personale della pubblica amministrazione, andando a guadagnare unper i giovani”."Fra qualche giorno – conclude – lo annunceremo e per fine settembre ci auguriamo di poter fare questo concorso, sarà la prima volta inche facciamo concorsi pubblici di queste dimensioni in".