Piovan, Nicola Piovan ridimensiona la propria quota

(Teleborsa) - La Consob informa che, lo scorso 20 giugno 2019, ha ridimensionato la propria quota azionaria in, al 67,746%, tramite la società Pentafin.In precedenza, dal 9 novembre 2018, Nicola Piovan, deteneva una partecipazione in, pari al 71,462%.NOTA: COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE A SEGUITO DELLA RINUNCIA DA PARTE DELLA CONTROLLATA PENTAFIN SPA ALLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO PER N. 9.518.443 AZIONI PIOVAN SPA.